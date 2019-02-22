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  • Son Güncelleme: 22.02.2019 15:34

'nin TBMM Başkan adayı adaylık başvurusunu yaptı

Binali Yıldırım'ın istifasının ardından boşalan Meclis Başkanlığı koltuğu için 'nin adayı olan , adaylık başvurusunda bulundu.

TBMM Başkan adayı Şentop başvurusunu yaptı

, TBMM Başkan adayını belirledi. TBMM Başkanvekili ve Tekirdağ Milletvekili 'un adaylık başvurusu dilekçesi, TBMM Başkanlığı'na sundu. Şentop adaylık başvurusu öncesi Cuma namazını Meclis Camii'nde kıldı. Şentop'a bazı milletvekilleri ve TBMM Genel Sekreteri Mehmet Ali Kumbuzoğlu da eşlik etti.

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