AK Parti, TBMM Başkan adayını belirledi. TBMM Başkanvekili ve Tekirdağ Milletvekili Mustafa Şentop'un adaylık başvurusu dilekçesi, TBMM Başkanlığı'na sundu. Şentop adaylık başvurusu öncesi Cuma namazını Meclis Camii'nde kıldı. Şentop'a bazı milletvekilleri ve TBMM Genel Sekreteri Mehmet Ali Kumbuzoğlu da eşlik etti.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.