AK Parti, TBMM Başkan adayını belirledi. TBMM Başkanvekili ve Tekirdağ Milletvekili Mustafa Şentop'un adaylık başvurusu dilekçesi, TBMM Başkanlığı'na sundu. Şentop adaylık başvurusu öncesi Cuma namazını Meclis Camii'nde kıldı. Şentop'a bazı milletvekilleri ve TBMM Genel Sekreteri Mehmet Ali Kumbuzoğlu da eşlik etti.