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  • Son Güncelleme: 22.02.2019 09:18

Son dakika: 'nin Başkan adayı oldu

Son dakika haberine göre Binali Yıldırım'ın istifa etmesi ile boşalan Başkanlığı için 'nin 'u aday göstereceği açıklandı.

tarafından İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı'na aday gösterilen Binali Yıldırım'dan boşalan Türkiye Büyük Millet Meclisi () Başkanlığı koltuğu için partiler arası yarış başladı. AK Parti, TBMM Başkanvekili 'u aday gösterdi. Şentop'un bugün Meclis'e gelerek adaylık başvurusunda bulunması bekleniyor.

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