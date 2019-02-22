AK Parti tarafından İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı'na aday gösterilen Binali Yıldırım'dan boşalan Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanlığı koltuğu için partiler arası yarış başladı. AK Parti, TBMM Başkanvekili Mustafa Şentop'u aday gösterdi. Şentop'un bugün Meclis'e gelerek adaylık başvurusunda bulunması bekleniyor.
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