Bugünkü
Takvim
  • Güncel
  • 22.02.2019 07:34
  • Son Güncelleme: 22.02.2019 07:34

'deki kan donduran vahşette esrarengiz tarım ilacı detayı

'de bulunan kapalı pazar alanındaki demir korkuluklarda ayakları ve boğazı iple bağlanmış halde bir erkek cesedi bulundu.

Olay, Merkezefendi ilçesi Göveçlik Mahallesi'nden meydana geldi. Mahalledeki semt pazarında gece geç saatlerde bir kişinin hareketsiz bir şekilde yattığını gören vatandaşlar durumu polise bildirerek yardım istedi. İhbar üzerine olay yerine gelen ekipler bölgeye 112 Acil Servis ekibi istedi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri şahsın öldüğünü belirledi.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

HaberlerGüncel HaberleriDenizli'deki kan donduran vahşette esrarengiz tarım ilacı detayı
Diğer Güncel Haberleri Tüm güncel haberleri
Tüm Güncel Haberleri
FOTO GALERİ
OYUN tüm oyunlar