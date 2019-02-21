Olay, Merkezefendi ilçesi Göveçlik Mahallesi'nden meydana geldi. Mahalledeki semt pazarında gece geç saatlerde bir kişinin hareketsiz bir şekilde yattığını gören vatandaşlar durumu polise bildirerek yardım istedi. İhbar üzerine olay yerine gelen ekipler bölgeye 112 Acil Servis ekibi istedi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri şahsın öldüğünü belirledi.