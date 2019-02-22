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  • Son Güncelleme: 23.02.2019 04:50

, Savunma Bakan Vekili Shanahan ile görüştü

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Savunma Bakan Vekili Patrick Shanahan ile görüştü. Görüşmede, Suriye'nin siyasi birliği ve toprak bütünlüğünün sağlanmasına yönelik iş birliğinin önemine değinen , 'nin PKK, YPG, PYD, DEAŞ ve FETÖ dahil tüm terör örgütleri ile mücadeledeki kararlılığını vurguladı.

Bakanlık açıkladı: Terör örgütleri ile...

Milli Savunma Bakanlığının internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, Milli Savunma Bakanı Akar ile Savunma Bakan Vekili Patrick Shanahan, Pentagon'da bir araya geldi.

İkili ve heyetler arası gerçekleştirilen görüşmelerde, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler ile ABD Genelkurmay Başkanı Orgeneral Joseph Dunford da yer aldı.

Akar ve Shanahan arasındaki görüşmede, savunma alanında ikili iş birliği, Suriye'de DEAŞ'a karşı yürütülen operasyonlar, ABD tarafından YPG/PYD'ye verilen destekle ilgili 'nin endişeleri de dahil olmak üzere çeşitli konular ele alındı.

Görüşmede, Suriye'nin siyasi birliği ve toprak bütünlüğünün sağlanmasına yönelik iş birliğinin önemine değinen , Türkiye'nin PKK, YPG, PYD, DEAŞ ve FETÖ dahil tüm terör örgütleri ile mücadeledeki kararlılığını vurguladı.

İki Bakan görüşmede, ülkeleri arasında köklü geçmişe sahip stratejik ortaklığın ve Afganistan, Kosova, Irak ve 'nun deniz faaliyetleri dahil olmak üzere NATO ittifakı içerisinde devam eden iş birliğinin önemini yineledi.

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