MHP'li Hatay Dörtyol Belediye Başkanı Yaşar Toksoy, ihraç istemiyle partisinin disiplin kuruluna sevk edildi.

MHP GENEL BAŞKAN YARDIMCISI DUYURDU

MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, yaptığı yazılı açıklamada, Toksoy'un, ihraç istemiyle tedbirli olarak disiplin kuruluna sevk edildiğini bildirdi.

YAŞAR TOKSOY KİMDİR?

9.08.1961 Dörtyol ilçesi Kuzuculu mahallesinde dünyaya geldi. İlk ve ortaokulu Kuzuculu mahallesinde tamamlayarak Dörtyol Ticaret Meslek Lisesi Muhasebe Bölümü 1. ve 2. sınıfları da aynı okulda okuyup daha sonra Adana Fatih Ticaret Lisesinden mezun oldu. 1990-1995 yılları arasında İ.D.Ç. Kamu Çalışanları Vakfı'nda çalışma hayatına başlayıp Dörtyol Belediyesine geçiş yaptı.

Uzun yıllar Dörtyol Belediyesi Basın Yayın Halkla İlişkiler Müdürlüğü ve değişik görevlerde çalıştı. Görevinden istifa ederek, 2009 Mahalli İdareler seçiminde Kuzuculu Belediye Başkanı seçildi. Kuzuculu Belediyesinde kısa sürede başta kuzuculu olmak üzere Dörtyol'un ve Hatay'ın tüm ilçelerine belediyecilik hizmeti veren Yaşar Toksoy, 2014 Mahalli İdareler Seçiminde Dörtyol Belediye Başkanı seçildi.

Bugün Dörtyol Belediye Başkanıdır.

Evli ve 4 çocuk Babası olup orta dereceli İngilizce bilmektedir.