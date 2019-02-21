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'da rant çarkları kırılan inşaat sahipleri gazetecilere tehdit yağdırdı

Masallar kenti ’daki talan, tepki topladı. Peribacalarının yanına yapılan binalar yıkılmaya başlandı. Rant çarkları kırılan inşaat sahipleri ise çıldırdı. Skandalı ortaya çıkaran gazetecilere tehditler yağdırdı...



Türkiye, turizm cenneti Göreme'den gelen haberle sarsıldı. UNESCO Dünya Mirası Listesi'ndeki masallar kenti Kapadokya'da peribacalarının bitişiğine yapılan otel inşaatı tepki topladı. Tepkiler üzerine otel yıkıldı. Ancak inşaatın sağında ve solunda 2 kaçak otel daha vardı. Peribacaları oyulmuş, hatta peribacalarına pencere bile takılmıştı. Skandallar zinciri ise bununla sınırlı kalmadı.

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