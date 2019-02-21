Türkiye, turizm cenneti Göreme'den gelen haberle sarsıldı. UNESCO Dünya Mirası Listesi'ndeki masallar kenti Kapadokya'da peribacalarının bitişiğine yapılan otel inşaatı tepki topladı. Tepkiler üzerine otel yıkıldı. Ancak inşaatın sağında ve solunda 2 kaçak otel daha vardı. Peribacaları oyulmuş, hatta peribacalarına pencere bile takılmıştı. Skandallar zinciri ise bununla sınırlı kalmadı.