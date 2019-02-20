Diyarbakır'da darbe girişimi davasında eski generaller Atilla Darendeli ve Deniz Kartepe ile eski albay Bülent Gürdoğan müebbet hapisle cezalandırıldı.
Ayrıntılar gelecek...
Diyarbakır'da darbe girişimi davasında eski generaller Atilla Darendeli ve Deniz Kartepe ile eski albay Bülent Gürdoğan müebbet hapisle cezalandırıldı.
Ayrıntılar gelecek...
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