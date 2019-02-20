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  • 20.02.2019 17:42
  • Son Güncelleme: 20.02.2019 17:42

Son dakika: 'da darbe girişimi davasında karar

'da darbe girişimi davasında eski generaller ve ile eski albay Bülent Gürdoğan müebbet hapisle cezalandırıldı.

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