Gebze-Halkalı Banliyö hattında sona doğru gelinirken test sürüşleri başladı. İlk test sürüşü Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turan tarafından gerçekleştirdi.
Söğütlüçeşme İstasyonu'ndan test sürüşüne başlayan Bakan Turan hattın Halkalı istasyonuna kadar gerçekleştirdi. Böylelikle Yüksek Hızlı Tren ilk defa Avrupa Yakası'na geçti.
Yüksek Hızlı Tren içerisinde basın açıklaması yapan Bakan Turan, "İstanbul'un trafik sorununu çözmek ulaşımı rahatlatmak amacı ile gerek karayolu gerekse metro sistemi ile hizmete alarak çalışmalarımızı sürdürüyoruz.
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