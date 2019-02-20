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  • Son Güncelleme: 20.02.2019 10:09

Hükümetten flaş açıklama: Soruşturmaların devamı gelecek

Adalet Bakanı Gül: "FETÖ'nün yönetici, mahrem, kripto unsurlarına yönelik önemli operasyon, soruşturma ve kovuşturmalar sürüyor, bunun devamı gelecek"

Hükümetten flaş FETÖ açıklaması: Devamı gelecek
Adalet Bakanı Gül: "FETÖ'nün yönetici, mahrem, kripto unsurlarına yönelik önemli operasyon, soruşturma ve kovuşturmalar sürüyor, bunun devamı gelecek"

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