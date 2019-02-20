Hükümetten flaş açıklama: Soruşturmaların devamı gelecek

Adalet Bakanı Gül: 'FETÖ'nün yönetici, mahrem, kripto unsurlarına yönelik önemli operasyon, soruşturma ve kovuşturmalar sürüyor, bunun devamı gelecek' Adalet Bakanı Gül: 'FETÖ'nün yönetici, mahrem, kripto unsurlarına yönelik önemli operasyon, soruşturma ve kovuşturmalar sürüyor, bunun devamı gelecek' Ayrıntılar geliyor...
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