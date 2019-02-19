Türkçe Konuşan Ülkeler Uluslararası Gazeteciler Derneği Takvim Gazetesi Haber Müdürü ve A Haber Tv Yaz Boz Pogramı Yapımcısı Mevlüt Yüksel'i 14 Şubat Günü gazetecilik faaliyetlerinden dolayı bulunduğu Erbil Havalimanı'ndan IBKY görevlilikleri tarafından hukuksuzca içeriye alınmamasını kınadı. Dernek yönetim kurulunda yapılan yazılı açıklamada''Irak Bölgesel Kürt Yönetimi görevlileri gazetecilik faaliyetlerinden dolayı Irak'a Erbil havaalanından giriş yapan gazeteci Mevlüt Yüksel'i hukuksuz bir şekilde geri çevirmişlerdir.
Mevlüt Yüksel son günlerde Kerkük'de Türkmenlerle İlgili Yaptığı haberler,Bölücü Terör Örgütü Pkk'nın Irak'taki faaliyetleri konusunda haberler yapmaktadır. Son olarak,Kerkük bulunan Kapalı Çarşısı'nın bir sabotaj sonucu yakılması haberleri dünya kamuoyuna taşımıştır. IBKY keyfi bir uygulama ile meslektaşımızın gazetecilik faaliyetlerini engellemiştir. TKÜUGD olarak uygulamayı şiddetle kınıyoruz''denildi.
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