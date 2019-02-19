Bugünkü
Takvim
  • Güncel
  • 19.02.2019 12:06
  • Son Güncelleme: 19.02.2019 12:06

’tan gazeteci ’e giriş yasağı!

TAKVİM Müdürü ve Ahaber Tv, Pogramı yapımcısı ’i 14 Şubat günü Havalimanı’ndan içeriye alınmadı. Mevlüt Yüksel’in ’a sokulmamasının nedeni,’de Türkmenlerle ilgili yaptığı haberler, bölücü terör örgütü PKK’nın Kerkük’deki faaliyetleri ve son olarak, Kerkük ’nın sabotaj sonucu yakılması haberleri olduğu ortaya çıktı.



Türkçe Konuşan Ülkeler Uluslararası Gazeteciler Derneği Takvim Müdürü ve A Haber Tv Pogramı Yapımcısı 'i 14 Şubat Günü gazetecilik faaliyetlerinden dolayı bulunduğu Havalimanı'ndan IBKY görevlilikleri tarafından hukuksuzca içeriye alınmamasını kınadı. Dernek yönetim kurulunda yapılan yazılı açıklamada'' Bölgesel Kürt Yönetimi görevlileri gazetecilik faaliyetlerinden dolayı Irak'a Erbil havaalanından giriş yapan gazeteci Mevlüt Yüksel'i hukuksuz bir şekilde geri çevirmişlerdir.




Mevlüt Yüksel son günlerde 'de Türkmenlerle İlgili Yaptığı haberler,Bölücü Terör Örgütü Pkk'nın Irak'taki faaliyetleri konusunda haberler yapmaktadır. Son olarak,Kerkük bulunan 'nın bir sabotaj sonucu yakılması haberleri dünya kamuoyuna taşımıştır. IBKY keyfi bir uygulama ile meslektaşımızın gazetecilik faaliyetlerini engellemiştir. TKÜUGD olarak uygulamayı şiddetle kınıyoruz''denildi.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

HaberlerGüncel HaberleriIrak’tan gazeteci Mevlüt Yüksel’e giriş yasağı!
Diğer Güncel Haberleri Tüm güncel haberleri
Tüm Güncel Haberleri
FOTO GALERİ
OYUN tüm oyunlar