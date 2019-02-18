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  • 18.02.2019 09:59
  • Son Güncelleme: 18.02.2019 10:15

'ten " öğrencilere ilişkin" iddialara yalanlama

Yükseköğretim Kurulunun (), lerin hiçbir sınava girmeden 'de istedikleri üniversiteye girebileceklerine dair bir açıklamasının olmadığı, bundan sonra da olmasının mümkün olmayacağı bildirildi.

YÖK'ten o iddialara yalanlama!

'ten yapılan yazılı açıklamada, son günlerde bazı hesaplarından, "YÖK'ün, lerin hiçbir sınava tabi tutulmadan 'de istedikleri üniversiteye girebilecekleri şeklinde bir açıklama yaptığı" yönünde, tamamen gerçek dışı bilgiler içeren ve vatandaşları maksatlı bir şekilde yanıltmaya yönelik paylaşımlarda bulunulduğu aktarıldı.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:
"Bu paylaşımlar mevcut durumu yansıtmamakta olup, YÖK'ün Suriyeli mültecilerin hiçbir sınava girmeden ülkemizde istedikleri üniversiteye girebileceklerine dair bir açıklaması olmamıştır, bundan sonra da olması mümkün değildir. Bu tür siyasi maksatlı, gerçeği yansıtmayan haber veya sosyal medya paylaşımlarına itibar edilmemesini, YÖK'ün sadece resmi kanalları vasıtasıyla yaptığı açıklamaların dikkate alınmasını önemle rica ederiz."

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