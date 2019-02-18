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  • Son Güncelleme: 18.02.2019 10:26

merkezli / operasyonu

merkezli 2010'daki Komiser Yardımcılığına 'na yönelik 76 ilde başlatılan soruşturma kapsamında 'de gözaltına alınan 26 şüphelinden 13'ü adliyeye sevk edildi.

Ankara merkezli FETÖ/PDY operasyonu

Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince gözaltına alınan 26 şüpheliden 13'ünün emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Devlet Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirilen 13 şüpheli adliyeye sevk edildi.

Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında 2010'daki Polislikten Komiserliğe 'nda üyelerinin yazılı sınav öncesinde sorulara erişerek örgüt mensuplarına verdiklerinin tespiti üzerine dün 76 ilde eş zamanlı operasyon başlatılmış, Kayseri'de 26 şüpheli gözaltına alınmıştı.

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