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  • Son Güncelleme: 18.02.2019 20:24

... Ardahan'da eğitime kar engeli

Ardahan'da yoğun kar yağışı nedeniyle eğitime bir gün ara verildi. Ayrıca kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan hamile ve engelli personel de idari izinli sayılacak.

O ilimizde eğitime kar engeli

Ardahan'da yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle yarın eğitime ara verildi. Ardahan Valiliğinden yapılan açıklamada, yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle il genelinde tüm okulların yarın tatil edildiği bildirildi.

Açıklamada, kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan hamile ve engelli personelin de idari izinli sayılacağı belirtildi.

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