CHP'li Biga Belediyesi hayvan barınağında kayda alınan görüntüler vicdanları sızlattı. Korkunç olay iddiaya göre belediyeye ait barınakta meydana geldi. Köpek yavrularının öldüğünü, ölen bir yavru köpeğin ise diğer hayvanlarca yenildiğini gören vatandaşlar durumu polise bildirdi. Polisin olay yerine gelmesiyle birlikte tutanak tutulurken, ölen köpekler barınak görevlilerince poşet içinde çöpe atıldı.

"ÖLÜM KAMPI"

Vatandaşlar yaşananları cep telefonuyla kayda alarak sosyal medyada şu notla paylaştı:

"+18 Ölüm Kampı. Çanakkale Biga barınağı. 2 tane yavru ölü var bir tanesinin yarısını yemişler diğer yavru köpekler. Polis çağırdık geldiler resim video çekti polisler barınağı açtırdılar görevli geldi 2 tane yavruyu poşete koyup çöpe attı biz itiraz edip çöpten aldık yarın veteriner inceleyip oda rapor hazırlıyacak o raporla savcılığa suç duyurusunda bulunacağız ayrıca ordaki 1 aylık yavruların hepsi hasta ve açlar orası zaten virüs yuvası leş içinde o yavrularda hasta ve ölecekler. O sandığın içinde ölü bir yavru var diğer yavrularda onu yiyorlar. Lütfen çoluğunuza çocuğunuza izletmeyin"

TEPKİLER SÜRÜYOR

Konuyla ilgili hayvanseverlerin tepkisi sürerken, suç duyurusunda bulunulacağı ifade edildi. Konuyla ilgili şu ana kadar Biga Belediyesi'nden bir açıklama yapılmadı.

BARINAKTAKİ İLK OLAY DEĞİL

Şubat 2015'te de yavru köpeklerin ölümü, hayvan barınağının kötü şartlardaki durumu yine bir grup hayvansever tarafından görüntülenmiş ve sosyal medyada paylaşılmıştı. Olay hayvanseverleri ayağa kaldırırken, Biga Belediye Başkanı İsmail Işık o günlerde yaptığı açıklamada, her şeyin kanunlara uygun olduğunu, hayvanların bakımlarının en iyi şekilde yapıldığını iddia etmişti.

Hayvanseverler ise yaptığı açıklamada şunları söylemişti:

"Biz barınakta temizlik yaparken köpek yavrularının cesetlerini bulduk. Hayvanlar üşümesin diye köpeklerin yattığı yerlere paletler konulmuş. Hayvanlar burada oturup yatıyorlar. Temizlik yaparken orada palet altında iki köpek yavrusunun ölüsüyle karşılaştık. Telefonla aradığımız İsmail Işık telefonlarımızı açmadı, randevu istedik vermedi. Bizde bu yavruları koliye koyup belediyeye gidip gösterelim. Nasılsa kapısı herkese açık, bizimle görüşür diye. Sosyal medyada haberleşip yola çıktığımızda belediye binası önünde bizi zabıta ve polisler bekliyordu. Arkadaşlarımızın bazısı karakola götürülüp ifadeleri alındı. Başkana derdimizi anlatamayacaksak o kapı neden ardında kadar açık anlamıyoruz."