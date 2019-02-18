Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, İlçe Jandarma Komando Alay Komutanlığınca terör örgütü PKK'ya yönelik Faraşin bölgesi Doğanyol köyü kırsalında, "Şehit Jandarma Yarbay Songül Yakut 1 Operasyonu" düzenlendi.
PKK'lı teröristlerin kış üstlenmesine yönelik gerçekleştirilen operasyonda güvenlik güçleri, kar kalınlığının bir metreyi aştığı, 2 bin 600 rakımlı bölgedeki arazide arama yaptı.
İMHA EDİLDİ
Teröristlere ait tespit edilen sığınakta 8 bidonda 22 bin 100 biksi mühimmatı bulundu. Güvenlik güçlerince ele geçirilen mühimmat imha edildi, sığınak da kullanılamaz hale getirildi.
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