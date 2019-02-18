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  • Son Güncelleme: 18.02.2019 17:29

Son dakika: İl Başkanı istifa etti

İl Başkanı ve yönetim kurulu üyeleri görevlerinden istifa etti.

CHP'de bir istifa şoku daha!

Meriç, yaptığı yazılı açıklamada, belediye meclis üyesi adaylarının belirlenmesinde yaşanan sıkıntı nedeniyle yönetim olarak istifa etme kararı aldıklarını belirtti.

İstifa dilekçelerini genel merkeze gönderdiklerini aktaran Meriç, "Listelerin belirlenme sürecinde il yönetimimiz, parti tabanı ile farklı düşünce ekseninde olduğunu görmüştür. Parti tabanının yapmayı planladığımız dönüşüme uzak olduğunu fark ettik. Bunun üzerine partimize de zarar vermemek adına, yönetimden çekilmeye karar verdik." ifadelerini kullandı.

, Genel Merkezi tarafından "parti iç tüzüğüne aykırı davrandığı" gerekçesiyle görevden alınan İl Başkanı Hayri Sucu'nun yerine yaklaşık bir ay önce atanmıştı.

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