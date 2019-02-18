Başkan Recep Tayyip Erdoğan, dün Afyonkarahisar'da toplu açılış törenine katıldı. Burada halka hitap eden Erdoğan, önemli açıklamalar yaptı: Terör ağalarına taşeronluk yapmıyoruz: Türkiye'nin bekası, milletimizin huzuru için 31 Mart günü ülkemize kurulmaya çalışılan tuzağı bozmamız gerekiyor. Biz CHP gibi 3-5 fazla oy almak için Pensilvanya'daki o şarlatana, Kandil'deki terör ağalarına taşeronluk yapmıyoruz. Biz taş üstüne taş koymanın gayretindeyiz. Mehmetçik Vakfı'na hibe edeceğiz: Şu anda Bay Kemal'in en büyük özelliği nedir? Yalan, iftira. İşte onun için açtığım bütün davaları kazanıyorum. Birisinden 1.5 milyon, birisinden 1 milyon. İnşallah onları aldıktan sonra da Mehmetçik Vakfı'mıza onu hibe edeceğiz. Çünkü Bay Kemal, benim Mehmetçiğim'i hep küçümsemiştir. Hiçbir zaman vatansever bir tutum göstermemiştir. Kandil'den talimat: İşte şimdi Kandil'deki teröristler ona talimat veriyorlar. HDP'ye ne diyorlar? 'CHP ile beraber seçime gireceksiniz.' Niye? 'AK Parti'yi, Cumhur İttifakı'nı çökertmek için.' Bay Kemal de bunu yerine getiriyor mu, getiriyor. Yanında bir de adı iyi olan bir parti var. Bir de yanlarında adı Saadet olan bir particik var. Bunlar dörtlü çete, bu dörtlü çete kime karşı birleşiyor, Cumhur İttifakı'na... Utanç verici: Millet yerine bölücü örgütün desteği ve Pensilvanya'nın icazetiyle seçim kazanma hayali kurmak Türk siyaseti adına gerçekten utanç vericidir. Bugün CHP, milletimizi PKK ile tehdit edenlerin desteğine bel bağlamış bir zihniyetin işgali altındadır. Bugün CHP, ülkemizin gördüğü en alçak ihanet çetesi olan FETÖ'nün desteğiyle seçim kazanma hesabı yapan bir ekibin tasallutu altındadır. Bugün CHP ne şehirlerimiz ne ülkemiz için en küçük bir projesi, hayali, hedefi olmayan, sadece ekiplerinin ikbali için çalışan dar kadrocu bir yapının esiri durumundadır. Üzüntülüyüz: Biz ülkemizdeki muhalefetin kalitesi adına doğrusu üzüntülüyüz. Biz CHP'ye gönül vermiş vatandaşlarımız adına üzüntülüyüz. 31 Mart sonuçları inşallah ülkemizin CHP ve zillet ittifakı kamburundan kurtuluşunun başlangıcı olacaktır.

ASKERLİK 6 AYA DÜŞÜYOR

Başkan Erdoğan, Afyonkarahisar'ın ardından Balıkesir'de miting yaptı. Yeni askerlik sistemini açıkladı:

Lisans ve lisansüstü mezunları için 12 aylık yedek subaylık devam edecek.

İki yıllık meslek yüksek okulu mezunları 12 aylık yedek astsubay olabilecek.

Lise ve altı mezunları 6 ayda terhis olacak. İsteyenler, 6 ay daha maaşlı askerlik yapacak.

Bedelli askerlik ise kalıcı olacak. İsteyen herkes bu haktan yararlanabilecek

HASAN AY