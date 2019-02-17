Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Afyonkarahisar'da düzenlenen toplu açılış töreninde vatandaşlara hitap etti. Erdoğan konuşmasında, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'ndan kazandığı tazminatları, Mehmetçik Vakfı'na hibe edeceğini açıkladı.

İşte Erdoğan'ın konuşmasından satır başları:

31 MART GÜNÜ ÜLKEMİZE KURULAN TUZAĞI BOZMAMIZ GEREKİYOR

Geçtiğimiz yıl yapılan seçimlerde Afyonkarahisar geleneğini yine bozmadı. Yüzde 55,4 ile AK Parti'yi zirveye taşıyan yüzde 68 gibi rekor bir oy oranı ile şahsımı Cumhurbaşkanlığına layık gören sizlere şükranlarımı sunuyorum. Biz partimizi burada kurduk, buradan yola çıktık. Ne bereketli bir yola çıkıştı, hamd olsun o günden bugüne 17 yıl hep tek başımıza iktidar olduk.

Şimdi önümüzde yeni bir imtihan var. Türkiye 31 Mart günü hayati önemde bir seçim yaşayacak. İstikrar ve istikbalimizi oylayacaksınız. Vatanımızın geleceği için kritik bir karar vereceksiniz. 31 Mart günü oylarımızla, desteklerimizle, ülkemizle, özellikle ülkemize kurulan tuzağı bozmamız gerekiyor.

ALDIĞIMIZ TAZMİNATLARI MEHMETÇİK VAKFI'NA HİBE EDECEĞİZ

Milletimizin efendisi değil hizmetkarıyız. Biz CHP gibi 3-5 fazla oy almak için Pensilvanya'daki o şarlatana, Kandil'deki terör ağalarına taşeronluk yapmıyoruz.

Bay Kemal'in en büyük özelliği nedir? Yalan ve iftira. Açtığım bütün davaları kazanıyorum. Bir tanesinden 1 milyon diğerinden 1,5 milyon geldi. inşallah onları aldıktan sonra hemen Mehmetçik Vakfımıza onu hibe deceğiz.

SEN İSTİKLAL MARŞI'NI OKUMAYANLARLA NASIL KOL KOLA GİRİYORSUN?

Kandil'deki teröristler ona talimat veriyorlar. Niye? AK Parti'yi Cumhur İttifakını çökertmek için bunu yapacaksınız. Bay Kemal de bunu yerine getiriyor.

Yanlarında bir de adı 'iyi' olan bir parti var. Bir da yanlarında adı Saadet olan bir particik var. Bu dörtlü çete Cumhur İttifakı'na karşı birleşiyor.

Bu HDP'nin kongrelerinde bizim İstiklal Marşımız dahi okunmaz. Bunlarla Bay Kemal, İYİ Parti, Saadet nasıl kol kola giriyorsunuz?

AFYONKARAHİSAR​'A HIZLI TREN MÜJDESİ

Afyonkarahisar'ı yüksek hızlı trenle Ankara, İstanbul ve İzmir'e bağlıyoruz. İstanbul 3,5 İzmir 2 saate düşecek. 24 Hairan seçimlerinde olduğu gibi ülkemizde çok büyük bir siyasi mühendislik yapılıyor. Normalde sokakta yolları dahi kesişmeyecek partiler kapalı kapılar ardından al gülüm ver gülüm pazarlığına girişiyor. Ben Afyonkarahisarlı kardeşim teröre bulaşanlara prim vermez.

TÜRKİYE SİYASETİ İÇİN UTANÇ VERİCİ​

Birkaç gün önce bu ittifakın küçük ortağı terörist katiller için yürüyüş yapmak istedi. Polisimiz kararlı tavrından asla taviz vermedi. Bu sırada örgütün şehir kadrosundan bir milletvekili benim hanım polis kardeşimin kolunu ısırarak onu hastanelik etti. Tabi gereğini yapıyoruz yapacağız. Bu saldırı karşısında be CHP'den ne de ittifakın diğer ortaklarından tek bir eleşti duyulmadı. Millet yerine bölücü örgütün desteği ve Pensilvanya'nın icazetiyle seçim kazanma hayali kurmak Türkiye siyaseti için utanç vericidir. Biz ülkemizdeki muhalefetin kalitesi adına üzüntülüyüz. Bu partilere gönül vermiş vatandaşlarımız için üzüntülüyüz. 31 Mart'ı ülkemizin bu gayri milli zihniyetten kurtulma günü olarak da görüyoruz.