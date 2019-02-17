Yaklaşık 3 ay önce Çankaya'ya bağlı Çamlıtepe Mahallesi Şehit Gülersin Sokak'ta iki bina arasındaki istinat duvarı büyük bir gürültüyle yıkıldı. Yıkılan istinat duvarı binanın üzerine devrilerek büyük bir tehlike oluştururken mahalle sakinleri durumu Çankaya Belediyesi'ne bildirdi. Çankaya Belediyesi tarafından sürekli oyalanan mahalleliler evlerinde tedirgin yaşadıklarını belirterek Ankara Valisi Vasip Şahin'den devreye girmesini isteyerek yardım istedi. Bölgede bulunan binalarda yaşayan vatandaşlar ayrıca 3 aydır ölüm korkusu yaşadıklarını ve panik nedeniyle gözlerine uyku girmediğini dile getirdi.

ÇOK TEDİRGİN YAŞIYORUZ

Sabah'ın haberine göre, apartman sakini Bahriye Turuk, "Ben 20 senedir bu apartmanda oturuyorum. Bu olay olalı 3 ay oldu. Kimsede gelip sormuyor. Evimizde oturmaktan korkuyoruz. Evimizde adeta diken üstünde oturuyoruz. Uyuyamıyoruz. Çok tedirgin yaşıyoruz. Çankaya Belediyesi'ne durumu bildirdik. Kaç kere gittik, Çankaya Belediyesi hiç ilgilenmiyor. Bir gün bir kere geldi, bir daha gelmedi. Bu Çankaya'nın bize garezi ne anlamıyorum" ifadelerini kullandı.

CENAZEMİZİ KALDIRACAKLAR

Bir diğer apartman sakini Cafer Sarıkaya, "Ben Çankaya Belediyesi'ne gittim. Zabıta beni İmar Müdürlüğü'ne gönderdi. İmar Müdürlüğü Fen İşleri'ne gönderdi. Bekleyeceksiniz diyorlar. Bina yıkılınca mı geleceksiniz? Birilerinin ölmesi mi gerekiyor gelmeleri için. Evimizde rahat uyuyamıyoruz" diye konuşurken başka bir apartman sakini Zeliha Göl ise, "Çankaya Belediyesi çok ilgisiz. İnsanların canı bu kadar ucuz olmasın. Bu bina çökecek, bizim gelecekler cenazemizi kaldırcaklar, mezarımızı kazacaklar. 25 yıldır burada oturuyorum. Tehlikeyi gözünüzle gördünüz. Ne yapalım biz? Burası tehlikede… Neden ilgilenmiyorlar?" diye konuştu.