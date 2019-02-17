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  • 17.02.2019 18:32
  • Son Güncelleme: 17.02.2019 18:32

Adana'da polise atılmak için hazırlanan bombaları terör polisi ele geçirdi!

Polise atılmak için hazırlanan bombaları Terörle Mücadele Polisleri ele geçirdi! Bombalar ve teröristler yakalandı.

Şüphelinin attığı poşette EYP bulundu!

Adana'da polise atılmak üzere hazırlanan 6 el yapımı bomba ele geçirildi. Olayla ilgili 2 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Adana Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, merkez Seyhan ilçesi, Barbaros Mahallesi'nde devriye görevi sırasında şüphelendikleri B.U.'yu durdurmak istedi. Polislerin "dur" ihtarı üzerine koşarak kaçmaya başlayan şüpheli, kısa süreli kovalamaca sonucu yakalandı. B.U.'nun kaçtığı güzergahta arama yapan ekipler, park halindeki dolmuşun altında şüpheli tarafından atıldığı belirlenen poşette 6 el yapımı bomba ele geçirdi.



Terör örgütü PKK adına çeşitli eylemlerde bulunduğu tespit edilen B.U. gözaltına alındı. Olay Yeri İnceleme Şube Müdürlüğü ekipleri incelemede ise el yapımı patlayıcıların üzerinde M.D.'ye ait parmak izlerine rastladı. Bunun üzerine düzenlenen operasyonda M.D. de gözaltına alındı.
Gözaltındaki M.D. sorgusunun ardından adliyeye sevk edilirken, diğer şüphelinin sorgusu devam ediyor.

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