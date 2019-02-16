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  • 16.02.2019 19:13
  • Son Güncelleme: 16.02.2019 19:16

'da korkunç ölüm! Dengesini kaybetti, kaçamadı...

'nın Hendek ilçesindeki odun deposunda TIR dorsesine yükleme yapan sürücü (40), yuvarlanan tomruğun üzerine düşmesi sonucu yaşamını yitirdi.



Olay, Yeşilyurt Mahallesi'ndeki ormanlık alanda bulunan Sakarya Orman İşletme Deposu'nda bugün saat 14.30 sıralarında meydana geldi. Bursa'dan Sakarya'ya 16 AAE 049 plakalı TIR'la tomruk satın almaya gelen Mustafa Soyalp, aracı yükleme alanına yanaştırdı.

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