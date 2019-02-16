Hakkari İl Jandarma Komutanlığını ekipleri, terör örgütü PKK'nın kış yapılanmasına yönelik eski Kırıkdağ köyü kırsal bölgesine operasyon düzenledi. Operasyonda, yapılan arazi arama-tarama faaliyetlerinde 1 AK-47 kalaşnikof piyade tüfeği, 85 adet AK-47 kalaşnikof piyade tüfeği mühimmatı, 4 AK-47 kalaşnikof piyade tüfeği şarjörü ve 12 adet orta boy pil ele geçirildi. Bölgedeki operasyonlar sürüyor.
PKK'nın silah ve mühimmatı ele geçirildi
Hakkari'de, jandarmanın terör örgütü PKK'ya yönelik düzenlediği operasyonda kalaşnikof marka silah ve mühimmat ele geçirildi.
- CHP'ye Ankara'da büyük şok! O isim de istifa etti
- Başkan Erdoğan'dan başsağlığı telgrafı
- Başkan Erdoğan'dan Edirne'de önemli açıklamalar
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.