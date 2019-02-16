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  • 16.02.2019 19:01
  • Son Güncelleme: 16.02.2019 19:01

'nın silah ve mühimmatı ele geçirildi

'de, jandarmanın terör örgütü 'ya yönelik düzenlediği operasyonda kalaşnikof marka silah ve mühimmat ele geçirildi.

PKK'nın silah ve mühimmatı ele geçirildi

İl Jandarma Komutanlığını ekipleri, terör örgütü 'nın kış yapılanmasına yönelik eski Kırıkdağ köyü kırsal bölgesine operasyon düzenledi. Operasyonda, yapılan arazi arama-tarama faaliyetlerinde 1 AK-47 kalaşnikof piyade tüfeği, 85 adet AK-47 kalaşnikof piyade tüfeği mühimmatı, 4 AK-47 kalaşnikof piyade tüfeği şarjörü ve 12 adet orta boy pil ele geçirildi. Bölgedeki operasyonlar sürüyor.

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