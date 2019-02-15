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  • Son Güncelleme: 15.02.2019 15:53

'de

İnşaat halindeki 15 katlı binanın zemin katında bulunan depoda çıkan a müdahale ediliyor.

'de inşaat malzemeleri bulunan depoda çıkan a itfaiye ekipleri müdahale ediyor.

Dumlupınar Mahallesi Yavuz Sokak'ta inşaat halindeki 15 katındaki binanın zemin katında bulunan depoda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

İnşaat malzemeleri bulunan depodaki yangını görenlerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin yangına müdahalesi sürüyor.

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