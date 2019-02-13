Kuzey Ege Denizinde saatteki hızı zaman zaman 90 kilometreye ulaşan poyraz fırtınası, Gökçeada ve Bozcaadaya deniz ulaşımında aksamalara yol açıyor. Gestaş firması, fırtına nedeniyle bugün hiç feribot seferi yapılamayan Gökçeada-Kabatepe arasında, yarınki tüm tarifeli seferlerin de iptal edildiğini açıkladı.
Son dakika: Deniz ulaşımına fırtına engeli
Çanakkale'nin Kuzey Ege Denizinde poyraz fırtınası, deniz ulaşımında aksamalara yol açıyor. Bugün hiç ulaşım sağlanamayan Gökçeada'ya, yarın da feribot seferleri yapılamayacak. Bugün öğleden sonra ulaşımın durduğu Bozcaada'ya ise, yarın sabahki seferler de iptal edildi.
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