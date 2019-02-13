Son dakika gelişmesine göre, 2010 KPSS sorularının FETÖ tarafından sızdırılmasına ilişkin asker eşlerinin yargılandığı davada, 70 sanığa 14 yıl 7 aya kadar hapis cezası verildi.

2010 Kamu Personel Sınavı (KPSS) sorularının FETÖ/PDY üyeleri tarafından sızdırılmasıyla ilgili davada, 105 sanıktan 70 sanık, 14 yıl 7 aya kadar değişen yıllarda hapis cezasına çarptırıldı. 20 sanığın beraatını hükmeden mahkeme, firari 15 sanığın dosyasını ayırdı.