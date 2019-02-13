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  • Son Güncelleme: 13.02.2019 17:46

dakika... 2010 sorularına ilişkin davada ceza yağdı

dakika... 2010 sorularının tarafından sızdırılmasına ilişkin asker eşlerinin yargılandığı davada, 70 sanığa 14 yıl 7 aya kadar hapis cezası verildi.

2010 KPSS sorularına ilişkin davada ceza yağdı

dakika gelişmesine göre, 2010 sorularının tarafından sızdırılmasına ilişkin asker eşlerinin yargılandığı davada, 70 sanığa 14 yıl 7 aya kadar hapis cezası verildi.

2010 Kamu Personel Sınavı (KPSS) sorularının FETÖ/PDY üyeleri tarafından sızdırılmasıyla ilgili davada, 105 sanıktan 70 sanık, 14 yıl 7 aya kadar değişen yıllarda hapis cezasına çarptırıldı. 20 sanığın beraatını hükmeden mahkeme, firari 15 sanığın dosyasını ayırdı.

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