TBMM Başkanı ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım, Habertürk'te canlı yayına katıldı. Megakent'in sorunlarını ele aldı. Çözüm yollarını anlattı. Yıldırım, "İstanbul beni ben yapan şehir. 11 yaşındaki ortaokul öğrencisi Binali, Binali Yıldırım oldu. Buraya gelmişsem İstanbul'a borçluyum. 2003 Kasım'da beni milletvekili seçti. Bakan oldum, TBMM Başkanı oldum. İstanbul beni seçti. Bir yola çıktım, İstanbullular destek verirse belediye başkanı olduğumda borcumu ödeme gibi yükümlülüğüm var" dedi.
Her İstanbullu, 750 metre yürüyüp metro istasyonuna ulaşacak.
En önemli sorunun, trafik olduğunu belirtti: İstanbul'daki trafik sorununu ben çözerim. Geçmişime bakın, yol yapmışız, hızlı internet getirmişiz, hava yolunu halkın yolu yapmışız, kazaları azaltmışız, yolları bölmüşüz insanları birleştirmişiz. İstanbul'a baktığınızda, Anadolu şehirleri ve dünya ile bağlantısında sorun yok. Sorun İstanbul'un içinde. İstanbul içinin trafiğinin çözülmesi mesele. Bunu ben çözerim. Ama yüzde yüz çözerim dersem bana inanmasınlar. En önemli sıkıntı toplu ulaşım altyapısının yetersizliği. Şu anda raylı sistemin payı artı otobüs, metrobüs yüzde 18... Hedefimiz 5 yılda yüzde 48,5... İstanbullu evinden çıktıktan 750 metre sonra vaad ediyorum metro istasyonuna ulaşacak. Trafikte dur kalklar sona erecek. Araçların motorları hararet yapmayacak. Yıldırım, İstanbul'da yeşil alan üretimiyle ilgili bir sorun olmadığını anlattı: Yeşille maviyi buluşturmak için projelerimiz var. Meşhur dereleri yeniden ihya edip İstanbul'un kuzeyindeki yeşil ile maviyi buluşturacağız. Yani dikey damarlar oluşturacağız. Bu vadilerin iki yanında yürüyüş ve bisiklet yolları, vakit geçirecek alanlar olacak.
Her İstanbullu, 750 metre yürüyüp metro istasyonuna ulaşacak.
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