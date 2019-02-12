Yeni askerlik sistemi nasıl olacak? Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın tek tip askerlik sistemine geçileceği açıklamasını yapmasının ardından gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. En son Bakanlar Kurulu'nda Bakan Akar'ın taslak çalışmayı sunmasının ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın süre kısaltımı talimanı verdiği öğrenilmişti. Yeni askerlik sistemine ilişkin detaylar ortaya çıkmaya başladı. Peki, yeni askerlik sistemi ne zaman yürürlüğe girecek? İşte konu ile ilgili son gelişmeler...

YENİ ASKERLİK SİSTEMİ NASIL OLACAK?

Sabah'ın haberine göre, yeni sistemde bedelli sürekli hale getirilecek. Bedelliden yararlananlar bir aylık zorunlu askerlik yapacak. Belirlenen ücreti ödeyen herkes bedelliden yararlanabilecek. Yaş sınırı olmayacak. Üniversite mezunları için yedek astsubaylık mekanizması da devreye sokulacak. Meslek yüksek okulları mezunlarının da yedek astsubay uygulamasından yararlandırılması planlanıyor. Üniversite mezunlarına ücretli yedek astsubaylığın yanısıra 6 aylık kısa dönem seçeneği de sunulacak. Lise mezunları için 9 veya 12 ay askerlik süresi tartışılıyor. Ama bir mesleği olanlar askerde mesleklerini sürdürmeleri ve eğitim almaları öngörülüyor.

YENİ ASKERLİK SİSEMİ NE ZAMAN YÜRÜRLÜĞE GİRECEK?

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın sunumunda bedelli askerlikle ilgili bir bölümün olduğunu açıklayan Kalın, şunları söyledi:

"Bedelli askerliğe şu ana kadar yaklaşık 635 bin kişi başvurdu. Fakat şimdi yeni askerlik modeli üzerinde çalışılıyor. Bedelli ve dövizli askerlik, normal askerlik. Üç başlık olarak zaten gündemimizde var. Bunu daha da çeşitlendiren Cumhurbaşkanımızın da ifade ettiği gibi 6-9-12 ay gibi zaman dilimlerine yayılabilecek farklı askerlik türleri üzerinde Milli Savunma Bakanlığımızın bir çalışması var. Burada 4 temel prensip ittihaz edilmiş durumda."

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın, bu dört temel prensibi "öngörülebilirlik", "ihtiyaçlar", "yükümlülerin eğitimi" ve "bu sistemin sürdürülebilir olması" şeklinde açıkladı.

Milli Savunma Bakanlığının, bununla ilgili detaylı bir çalışma yaptığını ve ilk sonuçlarını Kabineye arz ettiklerini bildiren Kalın, çalışmanın tekemmül ettirildiği zaman Cumhurbaşkanı Erdoğan'a arz edileceği bilgisini verdi.

BAKAN AKAR'IN YENİ ASKERLİK AÇIKLAMASI

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, yeni askerlik sistemine ilişkin, "İnşallah ülkemize, milletimize, gençlerimize hayırlı bir sonucu yakın bir zamanda belirleyeceğiz ve bunu da halkımızla paylaşacağız." dedi.

Yeni sistemin ne zaman hayata geçirileceği sorularına Akar, şu yanıtı verdi:

"Basında yer alan haberlerde bazı olasılıklardan, ihtimallerden, faktörlerden bahsediliyor. Bunların hepsi değerlendiriliyor. Her konu ilgili kurumlarımız, bakanlıklarımızla değerlendiriliyor. Öngörülebilir bir sistem üzerinde çalışıyoruz. Bir taraftan ülkemizin ve milletimizin güvenliğini sağlayarak yükümlülük hizmetini yerine getirmek düşünülürken, diğer taraftan da gençlerimizin eğitim ve mesleki ihtiyaçlarını dikkate alıyoruz. Bunların hepsini en optimal şekilde düzenleyecek bir sistem üzerinde çalışıyoruz. Birtakım ihtimallerden, imkanlardan, bazı hareket tarzlarından bahsediyoruz. Bunlar tamamlandıktan sonra Cumhurbaşkanlığı katına sunulacak. Sayın Cumhurbaşkanımızın değerlendirmelerine, onaylamalarına müteakip işlem ilerlemeye devam edecek. Bu konuda çalışıyoruz, herkes müsterih olsun. Gerçekten, bütün boyutlarıyla konu çalışılmakta. İnşallah ülkemize, milletimize, gençlerimize hayırlı bir sonucu yakın bir zamanda belirleyeceğiz ve bunu da halkımızla paylaşacağız."