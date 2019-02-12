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  • 12.02.2019 11:31
  • Son Güncelleme: 12.02.2019 11:39

ile arasında kritik görüşme!

Genel Başkan Yardımcısı ile Genel Başkan Yardımcısı Sadir Durmaz başkanlığındaki heyetler, kapsamında bugün görüşecek.

kapsamında ve heyeti bir araya gelecek.

Özhaseki ve Durmaz başkanlığındaki heyetler, 31 Mart Yerel Seçimleri'nde bazı il ve ilçe belediye başkan adayları üzerine bugün akşam saatlerinde tekrar görüşecek.

Son yapılan anket sonuçlarına göre MHP'nin öne çıktığı yerlerde AK Parti'nin, AK Parti'nin güçlü olduğu yerlerde ise MHP'nin belediye başkan adayını çekmesi bekleniyor.

Görüşmede meclis üyelerinin durumunun da ele alınacağı ifade edildi.

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