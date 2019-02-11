3. kategoride FETÖ itirafı

Ankara Başsavcılığı tarafından yürütülen FETÖ soruşturmasında önemli bir rapor hazırlandı... FETÖ'nün TSK'daki kripto yapılanmasına yönelik "ankesör" soruşturmasında yer alan raporda, itirafçı olanların üç kısma ayrıldığı bildirildi. İtirafçılar, "soruşturmanın seyrini değiştiren, soruşturmaya katkı sağlayan ve bilinmeyen örgüt mensuplarını anlatan" diye sınıflandırıldı.

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