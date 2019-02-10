Kış aylarının en popüler gezi rotası Ankara- Kars'tı. Yerli ve yabancı turistler, Ankara'dan başlayıp Kars'ta biten masalsı yolculuğa ev sahipliği yapan Doğu Ekspresi'ne aktı. 24 saat süren seyahat sırasında karla kaplı dağların arasından kıvrılarak ilerleyen tren, kartpostallık manzaralar ortaya çıkarttı. Hal böyle olunca Doğu Ekspresi'ne talep arttı. Ancak vatandaşlar bilet bulmakta zorlandı. Bilet bulamayanlar isyan bayrağını açtı. Doğu Ekspresi bilet satışı saatlerinin kamuya açıklanmadığını, bu nedenle seyahat özgürlüklerinin ihlal edildiğini belirten vatandaşlar, Kamu Denetçiliği Kurumu'na başvuru yaptı.
Biletlerin 30 gün önceden satışa çıkarıldığını söyleyen vatandaşlar, bilet satış tarihinin yanında satışa çıkacağı saatin de şeffaf bir şekilde kamuoyuna duyurulmasını istediklerini anlattı. Vatandaşlar ayrıca konuyla ilgili Devlet Demiryolları'na da başvurdukları, ancak "Bütün bilgiler internet sitemizde" cevabını aldıklarını vurguladı. Şikayet başvurularında, satışa çıkmadan önce biletlerin saatleri konusunda bilgi alan kişi ve turizm acentelerinin toplu alım yaptıkları yönünde iddialar da yer aldı. Kamu Denetçiliği Kurumu şikayetlerle ilgili inceleme başlattı.
Biletlerin 30 gün önceden satışa çıkarıldığını söyleyen vatandaşlar, bilet satış tarihinin yanında satışa çıkacağı saatin de şeffaf bir şekilde kamuoyuna duyurulmasını istediklerini anlattı. Vatandaşlar ayrıca konuyla ilgili Devlet Demiryolları'na da başvurdukları, ancak "Bütün bilgiler internet sitemizde" cevabını aldıklarını vurguladı. Şikayet başvurularında, satışa çıkmadan önce biletlerin saatleri konusunda bilgi alan kişi ve turizm acentelerinin toplu alım yaptıkları yönünde iddialar da yer aldı. Kamu Denetçiliği Kurumu şikayetlerle ilgili inceleme başlattı.
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