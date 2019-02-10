Başkan Erdoğan: Sabrımız taştı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Aydın'da halka hitap etti. Erdoğan özetle şunları söyledi:
BUNLAR DÖRTLÜ ÇETE:
CHP kiminle yürüyor? Terör örgütüyle yürüyor, terör örgütünün siyasi temsilcileriyle yürüyor. Onun yanında bakıyorsun İYİ Parti de onlarla yürüyor. Söyle bana arkadaşını, söyleyim sana kim olduğunu. Öbür tarafta bakıyorsun bir de Saadet Partisi, o da onlarla yürüyor, kol kola. Bunlar 4'lü çete. Beraber yürüyorlar.
KRİZ DUASINA ÇIKIYORLAR:
El-Bab'da, İdlib'de benim mehmedim tankıyla topuyla teröristleri yok etti. Ben buradan patlıcancılara, bibercilere, patatescilere sesleniyorum. Siz bir merminin fiyatını biliyor musunuz? Bunlar anlamaz. İşte biz inşallah sizlerle beraber 31 Mart'ta bunlara bir de bunun dersini vereceğiz. Modern bir Türkiye'yi inşa ediyoruz. Türkiye ekonomisinin çözümüne katkı vermek yerine kriz duasına çıkıyorlar. Biz zaten gerekli önlemleri alıyoruz. Ama bunların öyle bir derdi yok.
KILIÇDAROĞLU VE AVANESİ:
CHP'nin adındaki halk ifadesi, milletin isminin gasbedilmiş halinden başka bir şey değildir. Bu parti artık sadece Kılıçdaroğlu'nun ve avanesinin partisidir. Fırsat bulup ipleri ellerine geçirirlerse, züccaciye dükkanına girmiş fil misali her şeyi kırıp dökecekler, eski Türkiye'yi yeniden hortlatacaklar.
İSKANI YOK:
İstanbul Kartal'da maalesef bina çöktü, fakat bu bina ruhsatsız, iskanı yok. Eğer, kentsel dönüşüm değişim olsaydı, bunlar planlı olsaydı, kaçak yapılaşma olmasaydı başımıza bunlar gelir miydi? Milletime sesleniyorum, artık sabrımız taştı. Artık bunlara sabredecek halimiz yok. AK Parti'li belediyeler başta olmak üzere Çevre ve Şehircilik Bakanlığımızla birlikte yoğun bir çalışmaya gireceğiz. adımlarımızı atacağız.
BUNLAR DÖRTLÜ ÇETE:
CHP kiminle yürüyor? Terör örgütüyle yürüyor, terör örgütünün siyasi temsilcileriyle yürüyor. Onun yanında bakıyorsun İYİ Parti de onlarla yürüyor. Söyle bana arkadaşını, söyleyim sana kim olduğunu. Öbür tarafta bakıyorsun bir de Saadet Partisi, o da onlarla yürüyor, kol kola. Bunlar 4'lü çete. Beraber yürüyorlar.
KRİZ DUASINA ÇIKIYORLAR:
El-Bab'da, İdlib'de benim mehmedim tankıyla topuyla teröristleri yok etti. Ben buradan patlıcancılara, bibercilere, patatescilere sesleniyorum. Siz bir merminin fiyatını biliyor musunuz? Bunlar anlamaz. İşte biz inşallah sizlerle beraber 31 Mart'ta bunlara bir de bunun dersini vereceğiz. Modern bir Türkiye'yi inşa ediyoruz. Türkiye ekonomisinin çözümüne katkı vermek yerine kriz duasına çıkıyorlar. Biz zaten gerekli önlemleri alıyoruz. Ama bunların öyle bir derdi yok.
KILIÇDAROĞLU VE AVANESİ:
CHP'nin adındaki halk ifadesi, milletin isminin gasbedilmiş halinden başka bir şey değildir. Bu parti artık sadece Kılıçdaroğlu'nun ve avanesinin partisidir. Fırsat bulup ipleri ellerine geçirirlerse, züccaciye dükkanına girmiş fil misali her şeyi kırıp dökecekler, eski Türkiye'yi yeniden hortlatacaklar.
İSKANI YOK:
İstanbul Kartal'da maalesef bina çöktü, fakat bu bina ruhsatsız, iskanı yok. Eğer, kentsel dönüşüm değişim olsaydı, bunlar planlı olsaydı, kaçak yapılaşma olmasaydı başımıza bunlar gelir miydi? Milletime sesleniyorum, artık sabrımız taştı. Artık bunlara sabredecek halimiz yok. AK Parti'li belediyeler başta olmak üzere Çevre ve Şehircilik Bakanlığımızla birlikte yoğun bir çalışmaya gireceğiz. adımlarımızı atacağız.
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