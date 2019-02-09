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'da faciasından mucize gibi haber! enkazdan sağ çıkarıldı...

'da , yüreğimizi parçaladı. 15 kişi can verirken 14 kişi kurtarıldı. Göçükten gelen sesler ise umutları arttırdı. 45 saat sonra mucize yaşandı. 16 yaşındaki enkazdan sağ çıkarıldı.

Mucize
İhmaller zinciri felaketle sonuçlandı. 'da bulunan 8 katlı Yeşilyurt Apartmanı'nın son 3 katı kaçaktı. Deniz kumuyla yapıldığı ortaya çıkan bina, geçtiğimiz Çarşamba günü yıkıldı. Korkunç olayda 15 kişi can verirken, 14 kişi de kurtarıldı. Felaketin ardından acı ve gözyaşı kaldı. Kurtarma ekipleri çalışmalarını gece gündüz sürdürürken, enkaz altında kalanların yakınları adeta kan ağladı. Göçük altından gelen sesler ise umutları arttırdı.




HAYATA SES VERDİ
19 saat sonra enkazdan sağ çıkan Havva'nın ardından bir mucize daha yaşandı. Enkaz altından ses geldiğini duyan ekipler, çalışmalarını bu noktada yoğunlaştırdı. 45 saat sonra 16 yaşındaki Mert Aydın, enkazdan sağ olarak çıkarıldı. Mucize kurtuluş, herkesi duygulandırdı. Mert'in yakınları sevinçten ağladı. Aynı saatlerde enkazdaki Şeyma Kambur'un da sesi duyulunca heyecan dolu anlar yaşandı. Kurtarma çalışmalarının sürdüğü açıklandı.



HEMŞİRE OLACAKTI
Şevval Yılmaz (23), çökme anında annesi Güler Yılmaz ile evdeydi. Annesi kurtarılırken, Şevval enkaz altında kaldı. Ancak genç kızın cesedine ulaşıldı. Hemşirelik Bölümü son sınıf öğrencisi olan Şevval'in kuzeni, "Bu yıl hemşire olacaktı" dedi.



ÇOCUKLARIYLA BİRLiKTE MAHSUR
Apartmanın 1. katında oturan Şeyma Kalbur, çocukları Zehra (9) ve Ali Bilal (4) çökme anında evdelerdi. 3'ü de henüz kurtarılamadı. Çökme sırasında telefonla konuşan Kambur'un fayansların patladığını söylediği ortaya çıktı. Abla Semra Kambur ise "Dua edin" diye ağladı.



AYNI AILEDEN 9 KİŞİ CAN VERDİ
Faciada en büyük acıyı Trabzon Oflu olan Alemdar Ailesi yaşadı. Aileden 9 kişi hayata gözlerini kapadı. 5, 6 ve 7. katlarda yaşayan aile fertlerinden Ayşe Alemdar, Mustafa Alemdar (50), eşi (45), oğlu Gökay Alemdar (21) annesi Safiye Alemdar (75) ve ağabeyi Erdoğan Alemdar (55) ile Erdoğan Alemdar'ın kızları Eslem (14) ve Ecrin Naz'ın (10) hayatını kaybettiği açıklandı.


Aslışah SARITAŞ-Uğur YILDIRIM-Furkan KARA-Barış SAVAŞ-Özgür ÖZDEMİR​

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