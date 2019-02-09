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’in gözünden Kaşıkçı

Hatice Cengiz’in gözünden Kaşıkçı
Gazeteci Sinan Onuş ve 'un kaleme aldığı, " Anlatıyor: Cemal Kaşıkçı /Hayatı-Mücadelesi-Sırları" isimli kitap, Kopernik Kitap tarafından yayımlandı. Hatice Cengiz, kitabın yazımı ile ilgili bilgi verdi. Cengiz, Kaşıkçı ile beraber 'de birlikte geçirdiği zamanlarda yanlarında olan arkadaşları ile ABD'deki dostlarının özel paylaşımlarına yer verdiğini de açıkladı. Kitapla ilgili herhangi bir şey talep etmeyen Hatice Cengiz bunun sadece bir cinayet olmadığını bir vahşet olarak gördüğünü söyledi. Cengiz, 'ın her zaman yanında olduğunu belirterek teşekkür etti.



SEVNUR NURAL

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