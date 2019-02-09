Hatice Cengiz’in gözünden Kaşıkçı

Gazeteci Sinan Onuş ve Mehmet Akif Ersoy'un kaleme aldığı, "Hatice Cengiz Anlatıyor: Cemal Kaşıkçı /Hayatı-Mücadelesi-Sırları" isimli kitap, Kopernik Kitap tarafından yayımlandı. Hatice Cengiz, kitabın yazımı ile ilgili bilgi verdi. Cengiz, Kaşıkçı ile beraber Türkiye'de birlikte geçirdiği zamanlarda yanlarında olan arkadaşları ile ABD'deki dostlarının özel paylaşımlarına yer verdiğini de açıkladı. Kitapla ilgili herhangi bir şey talep etmeyen Hatice Cengiz bunun sadece bir cinayet olmadığını bir vahşet olarak gördüğünü söyledi. Cengiz, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın her zaman yanında olduğunu belirterek teşekkür etti.
SEVNUR NURAL
SEVNUR NURAL
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