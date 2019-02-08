Başkan Erdoğan: Baltalama boşa çıktı

Başkan Erdoğan, Külliye'de ABD Ticaret Odası ve Amerikan Türk Konseyi Üyelerini kabul etti. Afrin, El Bab, Azez ve Cerablus'ta sağlanan başarının Türkiye-Suriye sınırının tamamına yayılmasının mümkün olduğunu belirterek, "Başta DEAŞ olmak üzere ülkemize, bölgemize ve dünyaya tehdit oluşturan tüm terör örgütleriyle mücadeleye kararlıyız.
Amerika'nın da bizimle aynı hassasiyetleri paylaştığını düşünüyorum. Müttefiklik hukukunun da bunu gerektirdiğine inanıyorum" dedi. Erdoğan, FETÖ elebaşının Pensilvanya'da hiçbir şey olmamış gibi hayatını devam ettirmesinin, milleti ve şehit ailelerini yaraladığını söyledi. Erdoğan şöyle devam etti: Türkiye-ABD ilişkilerinin test edildiği, şoklara ve krizlere karşı dayanma gücünün denendiği dönemleri yaşadık. Hamd olsun tüm sıkıntıları, sınamaları, direnç testlerini başarıyla atlattık. Bugün son dönemde yaşadığımız onca badireye rağmen Türk-Amerikan ilişkileri bağlamında geleceğe çok daha umutla bakıyoruz.
FETÖ İÇİN ADIM ATILMALI
Erdoğan, "FETÖ'ye ait kurumların ihale yolsuzlukları para aklama, sahte evrak düzenleme, rüşvet gibi pek çok kirli işlere bulaştıklarını biliyoruz. Ve Amerika'da charter okullardan her yıl 700-750 milyon dolar gelir elde ettiklerini de biliyoruz. ABD makamlarının gerekli adımları bir an önce atmaların bekliyoruz" dedi.
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