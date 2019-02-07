FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in, yargıyı ele geçirmek için sivil imamlara verdiği, "3 tay var; Yargıtay, Danıştay, Sayıştay. Buraları ya tamamen ele geçirmemiz lazım ya da bunlardan kurtulmamız lazım" talimatını hayata geçirmek için kullandığı örgüt mensuplarının etkin isimleri Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan esas hakkındaki mütalaada belirlendi.

Özellikle 2010'daki Anayasa değişikliği sonrasında yaşanan süreç, örgütün yargıdaki en güçlü dönemini oluşturdu. Yargının yapısını değiştiren Anayasa değişikliğinin kabulünden sonra Yargıtay ve Danıştayın üye ve daire sayıları artırıldı. Yargıtaya yeni seçilen 160 üye ile Yargıtay tamamen FETÖ mensuplarının eline geçmiş oldu. 2010'daki yeni yapılanmanın ardından Yargıtay'a seçilen 160 üye sayesinde Yargıtay, FETÖ'nün çıkarlarına göre yeniden şekillendi.

Yeni üyelerin seçiminden sonra, 2011-2013 döneminde, Pensilvanya'nın vizesi olmadan hiçbir daire başkanı seçilemedi, istenmeyen üyenin aday olması durumunda başkanlık seçimleri kilitlendi, bu da Yargıtayda aylar süren seçim süreçleri yaşanmasına neden oldu.

Örgüt bu işlemlerini, yargı içine yerleştirdiği örgüt mensuplarının organizasyonuyla yaptı. İşte örgütün bu amaçlarını gerçekleştirmek için yargıya yerleştirdiği ilk 7 isim belirlendi.