Bugünkü
Takvim
  • Güncel
  • 07.02.2019 01:17
  • Son Güncelleme: 07.02.2019 01:17

'da mucize! Alev topuna dönen araçta bir tek o yanmadı

'nın İnegöl ilçesinde, seyir halindeyken motor kısmından alev alan araç yanarak kullanılmaz hale geldi. Öte yandan, araçtan çıkarılan Kuran-ı Kerim'in ise alevlerden etkilenmediği görüldü.

Olay, akşam saatlerinde Bursa-Ankara yolu üzerinde meydana geldi. İnegöl'den Ankara istikametine giden Mehmet Sarıgül yönetimindeki 16 ACS 568 plakalı hafif ticari araç, henüz bilinmeyen nedenle bir anda alev aldı.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

HaberlerGüncel HaberleriBursa'da mucize! Alev topuna dönen araçta bir tek o yanmadı
Diğer Güncel Haberleri Tüm güncel haberleri
Tüm Güncel Haberleri
FOTO GALERİ
OYUN tüm oyunlar