Olay, akşam saatlerinde Bursa-Ankara yolu üzerinde meydana geldi. İnegöl'den Ankara istikametine giden Mehmet Sarıgül yönetimindeki 16 ACS 568 plakalı hafif ticari araç, henüz bilinmeyen nedenle bir anda alev aldı.
Olay, akşam saatlerinde Bursa-Ankara yolu üzerinde meydana geldi. İnegöl'den Ankara istikametine giden Mehmet Sarıgül yönetimindeki 16 ACS 568 plakalı hafif ticari araç, henüz bilinmeyen nedenle bir anda alev aldı.
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