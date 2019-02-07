Başkan Erdoğan: Vakıfta ticaret olmaz

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ODTÜ Teknokent Bilişim İnovasyon Merkezi'nin açılışını yaptı. Üniversitelere önemli mesajlar yolladı:
Bilimsel faaliyetlerin ve araştırmaların ürüne dönüşmesi, ticarileşmesi elbette önemlidir. Ancak bilimin kendisinin ticari meta haline gelmesine izin vermemeliyiz.
Yeni dönemde artık niteliğe, kaliteye yoğunlaşmamız gerekiyor. Beşeri sermayemiz bizim en büyük gücümüzdür.
ODTÜ'de öğrenciler tarafından çiçekle karşılanan Başkan Erdoğan, yarın Sivas'ta yerel seçimler için ilk mitingini yapacak.
Bazı vakıf üniversitelerimizin vakıf mantığı ile asla uyuşmayacak şekilde sadece kazanç odaklı faaliyet gösterdiklerini de üzüntü ile müşahede ediyoruz. Bu meselenin üzerinde de hassasiyetle durulması gerekiyor.
Nasıl topraklarımıza hükmetmeden bağımsız olamazsak, teknolojiye hakim olmadan da bağımsızlığımızı sürdüremeyiz. Üstelik bizim kendimizle birlikte kalbini ve umudunu bize yöneltmiş kardeşlerimize karşı sorumluluğumuz var. Teknolojik bağımsızlığımız bu sebeple de çok önemlidir.
DÜNYANIN iYiLiĞİ iÇiN HAZIRIZ
Başkan Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Amerikan Türk Konseyi Yönetim Kurulu Başkanı Jones ve ABD Ticaret Odası Orta Doğu'dan sorumlu Başkan Yardımcısı Choksy'in başkanlığındaki heyeti kabul etti. Erdoğan, "Türkiye, bütün potansiyeli ile kendini dünyaya açmış, 360 derece diplomasi yapan merkez ülkedir. Bizler, dünyanın iyiliği için her türlü ortak girişime hazırız" dedi.
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