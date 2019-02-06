Son dakika gelen habere göre, Arsuz Kaymakamlığından yapılan açıklamada, şiddetli rüzgar nedeniyle ulaşımda yaşanılan zorluk ve muhtemel yaralanmaların önüne geçmek amacıyla yarın ilçe genelindeki tüm okullarda eğitime 1 gün ara verildiği kaydedildi.
Son dakika... Hatay'da eğitime şiddetli rüzgar engeli
Son dakika... Hatay'ın Arsuz ilçesinde olumsuz hava şartları nedeniyle eğitime 1 gün ara verildi.
- Trafikte yeni dönem resmen başladı
- Bakan Albayrak açıkladı: Ticaret hacmini artırmak için...
- Kartal'daki binanın çökme anı kamerada
- FETÖ'cü yargı mensuplarına 14 Temmuz'da askeri rütbe verilmiş!
- Peş peşe Boğaz’dan geçtiler... Sipere yattı
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.