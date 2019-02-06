Son dakika gelen habere göre, Arsuz Kaymakamlığından yapılan açıklamada, şiddetli rüzgar nedeniyle ulaşımda yaşanılan zorluk ve muhtemel yaralanmaların önüne geçmek amacıyla yarın ilçe genelindeki tüm okullarda eğitime 1 gün ara verildiği kaydedildi.