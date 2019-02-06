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  • Son Güncelleme: 06.02.2019 22:48

... 'da eğitime engeli

... 'ın Arsuz ilçesinde olumsuz hava şartları nedeniyle eğitime 1 gün ara verildi.

O ilde eğitime şiddetli rüzgar engeli!

gelen habere göre, Arsuz Kaymakamlığından yapılan açıklamada, nedeniyle ulaşımda yaşanılan zorluk ve muhtemel yaralanmaların önüne geçmek amacıyla yarın ilçe genelindeki tüm okullarda eğitime 1 gün ara verildiği kaydedildi.

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