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  • Son Güncelleme: 06.02.2019 22:44

Peş peşe Boğaz’dan geçtiler... Sipere yattı

’nın filosuna ait olan 158 borda numaralı ’ ’ ve 151 borda numaralı ’Azov’ saat 16.00 sıralarında Karadeniz’den ’na giriş yaptı. 4 yıl önce bir askerin omzunda füze ile geçiş yapması nedeniyle gündeme gelen 158 borda numaralı savaş gemisinde bu kez bir Rus askerinin geminin ön bölümünde silah ile sipere yatması dikkat çekti.

Peş peşe Boğaz’dan geçtiler... Sipere yattı

'nın filosuna ait olan 158 borda numaralı ' ' ve 151 borda numaralı 'Azov' saat 16.00 sıralarında Karadeniz'den 'na giriş yaptı.

Yaklaşık 1 saatte altına ulaşan gemilere sahil güvenlik botları da eşlik etti. 4 yıl önce bir askerin omzunda füze ile geçiş yapması nedeniyle gündeme gelen 158 borda numaralı savaş gemisinde bu kez bir Rus askerinin geminin ön bölümünde silah ile sipere yatması dikkat çekti.

Savaş gemilerinden çok sayıda askerin güvertede boğaz kıyısını izlediği bazı askerlerin ise geminin ön ve arka kısmında silahlı nöbet tuttuğu görüldü. Yaklaşık 1,5 saate boğaz geçişini tamamlayan 2 gemi, 'ne açıldı.

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