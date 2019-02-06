Muharrem İnce'den rakı sofralı paylaşım

CHP'li Muharrem İnce, seçim çalışmaları kapsamında İzmir'e destek ziyareti gerçekleştirdi. İnce'nin Twitter hesabından yaptığı rakı masalı paylaşım, sosyal medyada bazı vatandaşlar tarafından tepkiyle karşılandı.





TUNÇ SOYER İLE BİRLİKTEYİZ

Muharrem İnce paylaşımında, işkenceci babası Nurettin Soyer'le gurur duyan, CHP'nin İzmir adayı Tunç Soyer'e de destek vererek "İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayımız Tunç Soyer'le birlikte Ödemiş'teyiz. Ödemiş Belediye Başkan Adayımız Mehmet Eriş'e başarılar diliyorum. Birlikte Başaracağız." dedi.

"İZMİR'DE 30 İLÇENİN HEPSİ CHP'DEN OLMALI"

İnce yaptığı ziyarette, seçim hakkında konuştu. Yaptığı konuşmada "İzmir'de 30 ilçeden 8'i AK Parti'de, 30 ilçeyi de biz kazanmalıyız" ifadelerini kullandı.







RAKILI PAYLAŞIM TEPKİ TOPLADI

CHP'li İnce ve Soyer'in seçim çalışması esnasında rakı masasında bulunması ve poz vermesi vatandaşlar tarafından tepkiyle karşılandı.