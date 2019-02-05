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'nun 'si ler öncesi fena karıştı

Kemal , partisine sahip çıkamadı! Yerel lere giderken  karıştı. Altı ok 10 parçaya ayrıldı!

10’a muhalefet
, leri unuttu. Milletvekilleri Altı Ok'un altını oydu. Aday yüzünden kavgaya tutuştu. Partide 10 grup birden oluştu. Herkes kendi adamına koltuk kapmak için çalışmaya koyuldu!



ERHAN ÖZTÜRK

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