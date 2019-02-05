Kemal Kılıçdaroğlu, partisine sahip çıkamadı! Yerel seçimlere giderken CHP karıştı. Altı ok 10 parçaya ayrıldı! CHP, seçimleri unuttu. Milletvekilleri Altı Ok'un altını oydu. Aday yüzünden kavgaya tutuştu. Partide 10 grup birden oluştu. Herkes kendi adamına koltuk kapmak için çalışmaya koyuldu! ERHAN ÖZTÜRK
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