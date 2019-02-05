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  • Son Güncelleme: 06.02.2019 03:10

Çipras 'a geldi

Başkan 'ın daveti üzerine Türkiye'ye gelen Başbakanı , 'daki resmi temaslarının ardından 'a geldi.

Çipras İstanbul'a geldi

Çipras'ı, Atatürk Havalimanı'nda 'ın Başkonsolosu Georgina Soultanopoulou ve beraberindekiler karşıladı. ve beraberindeki heyet ile Peristera Baziana da İstanbul'a geldi.

Yunanistan Başbakanı Çipras'ın yarın Ayasofya'yı ve Fener Rum Patriği Bartholomeos eşliğinde Heybeliada Ruhban Okulunu ziyaret etmesi ve Yunanistan Başkonsolosluğunda İstanbul'da yaşayan Rumların temsilcileri ile bir araya gelmesi bekleniyor.

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