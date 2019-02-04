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  • Son Güncelleme: 04.02.2019 18:44

Son dakika: 32 belediye başkan ını daha açıkladı

, 14'ü ilçe 18'i belde olmak üzere 32 belediye başkan ını daha açıkladı.

MHP 32 belediye başkan adayını daha açıkladı

Genel Başkan Yardımcısı Sadir Durmaz, partisinin 31 Mart 2019 Mahalli İdareler leri için kesinleşen 32 belediye başkan ını daha kamuoyu ile paylaştı.

Durmaz, yaptığı yazılı açıklamada, aday listesinin MHP Genel Merkezi seçim komisyonunun yaptığı değerlendirme ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin onayı sonucunda belirlendiğini belirtti.

Buna göre Burdur, Bilecik, Bingöl, Elazığ, Giresun, Isparta, Kırklareli ve Yozgat'ın 14 ilçesi ile 18 beldenin belediye başkan adayı daha açıklandı.

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