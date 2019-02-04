İbrahim Kalın, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında yapılan kabine toplantısının ardından basın toplantısı düzenledi.

Türkiye'nin yerel seçimlerden sonra IMF'ye gideceğine dair birtakım rivayetlerin dolandırıldığını söyleyen Kalın, "Ne iş çevrelerimiz ne vatandaşlarımız bu rivayetlerin hiçbirisine itibar etmesinler lütfen. Bunlar tamamen Türk ekonomisi ile ilgili algı operasyonlarıdır. Bu operasyonların da nereden yapıldığını az çok tahmin ediyoruz, nerelerden geldiğini görüyoruz. Bunları izlediğimizi bir kez daha ifade etmek isteriz. Altını net bir şekilde çizmek isterim ki; Türkiye'nin IMF ile hiçbir şekilde ne seçimden önce ne de seçimden sonra bir teması, ilişkisi, yeni bir süreci söz konusu bile değildir. IMF yılları Türkiye için geride kalmıştır" diye konuştu.

Kalın'ın açıklamalarından satırbaşları şöyle:

SURİYE'DEKİ GÜVENLİ BÖLGE

- Paydaşlarımızla konuşmayı sürdürüyoruz.

(Fırat'ın doğusu) Bu bölgeden Türkiye'ye dönük herhangi bir tehdidin, terör riskinin tekrar husule gelmesine asla müsade etmeyeceğiz.

- Münbiç ve Fırat'ın doğusunda da benzer bir modelin uygulanması için bizim temel beklentimiz, bölgenin kontrolünün Türkiye'de olması.

- Bu bölgeden herhangi bir tehdidin tekrar husule gelmesine asla müsaade etmeyeceğiz. Bu konudaki kararlılığımızı vurgulamak istiyorum.

- Henüz anlaşma yok. ABD ile müzakereler devam ediyor.





- (Münbiç) Yol haritasının çoktan hayata geçirilmiş olması gerekirdi. Oyalama taktiklerinin kimseye bir faydası olmayacaktır.

- "(Münbiç yol haritası) İki müttefik olarak artık yol haritasının ivedilikle, daha fazla gecikme olmadan hayata geçirilmesi hem ikili ilişkilerimiz hem bölgenin güvenliği hem de Suriye'deki süreç açısından büyük önem arz ediyor.

- ABD ile "güvenli bölge" konusunda anlaşma olduğu yönündeki haberlerin gerçeği yansıtmadığını bu konuda müzakerelerin devam ettiğini bildirdi.

DOĞU AKDENİZ KONUSU

- (Akdeniz'de doğalgaz arama çalışmaları) Türkiye'yi Antalya körfezine hapsetmeye çalışan yaklaşımların kabul edilebilir olmadığını ifade etmek istiyorum.

ASKERLİK SÜRESİNE YENİ DÜZEN

- 4 Prensip üzerinde çalışmalar devam ediyor.

- Bedelli askerliğe şuan 635 bin kişi başvurdu. Yeni askerlik modeli üzerinde çalışılıyor. Bunu daha da çeşitlendiren, 6-9-12 ay gibi zaman dilimlerine yayılabilecek çalışmalar var. 4 tane temel prensip var. Birisi, öngörülebilirlik. İkincisi ihtiyaçlar. Üçüncüsü yükümlülerin eğitimi meselesi. Dördüncüsü ise sürekliliği. Bununla ilgili bir hazırlık yapılıyor. İl sonuçlar kabineye sunuldu.





ERDOĞAN- BAHÇELİ GÖRÜŞMESİ

Her zaman görüşebilirler. Bu 19 Şubat öncesi ya da sonrası olabilir. Zaman zaman yüz yüze zaman zaman telefonla görüşüyorlar. Bir randevu sabitlenmiş değil. Önümüzdeki günlerde görüşebilirler.

ABD'NİN INF'DEN ÇEKİLMESİ

- Karşılıklı suçlamalarla iki tarafın da çekilmesi endişe verici.

- Yeni bir silah yarışına giriliyor gibi bir havanın oluşması hepimiz için endişe vericidir.

FETÖ İLE MÜCADELE

- 11 pilotun gözaltına alınması konusunu hukuk devleti açısından değerlendirmemiz lazım.

- Bu kişilerle ilgili soruşturma bugüne kadar devam ettirildi, karar bugün alındı. Bundan sonra da benzer şeyler olabilir.

- Keyfi, kanıtsız kimse içeri alınmıyor.