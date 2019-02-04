Balıkesir Adliyesi'nde gaz sızıntısı yaşandı. Balıkesir Valisi Ersin Yazıcı yaptığı açıklamada, Adliye binasının zemin katında bulunan yangın tüplerinden sızan karbonmonoksit gazından şu ana kadar 34 kişinin zehirlendiğini, zehirlenenlerden dördünün durumunun ağır olduğunu belirtti.

Balıkesir Valisi, Emniyet Müdürü ve Belediye Başkanı'nın olay yerine gelerek incelemelerde bulunduğu bildirildi.