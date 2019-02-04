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  • Son Güncelleme: 04.02.2019 13:44

Adliyesi binasında gaz sızıntısı

Adliyesi'nde henüz nereden kaynaklandığı tespit edilemeyen gaz sızıntısı yaşandı. Balıkesir Valisi Ersin Yazıcı yaptığı açıklamada 34 kişinin zehirlendiğini açıkladı.

Adliyesi'nde gaz sızıntısı yaşandı. Balıkesir Valisi Ersin Yazıcı yaptığı açıklamada, Adliye binasının zemin katında bulunan yangın tüplerinden sızan karbonmonoksit gazından şu ana kadar 34 kişinin zehirlendiğini, zehirlenenlerden dördünün durumunun ağır olduğunu belirtti.

Balıkesir Valisi, Emniyet Müdürü ve Belediye Başkanı'nın olay yerine gelerek incelemelerde bulunduğu bildirildi.

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