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  • 04.02.2019 13:38
  • Son Güncelleme: 04.02.2019 13:46

'lı teröristlerin kullandığı 9 barınak ve sığınak imha edildi

'in Baykan ilçesi kırsalı ile sınırları içerisinde terör örgütü 'ya yönelik operasyonda tespit edilen 9 barınak ve sığınak imha edildi.

PKK'lı sır odaları imha edildi

Valilikten yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığınca Baykan ilçesi kırsalı ile sınırları içerisinde terör örgütüne yönelik 5 gün süren "Şehit Jandarma Uzman Çavuş Faruk Yüksel Operasyonu" düzenlendi.

9 MAĞARA
Mayın arama köpeklerinin de katıldığı operasyonda teröristlerce kullanılan 9 barınak ve sığınak tespit edildi.



Jandarma ekiplerince barınak ve sığınaklarda yapılan aramada, el yapımı düzeneği, el yapımı patlayıcı yapımında kullanılan 2,5 kilogram amonyum nitrat gübre, 11 tüp, 3 telsiz şarj cihazı, biksi mayon kutusu, hasarlı cep telefonu, 25 metre kablo, 4 akü, 104 pil, 2 hava filtresi, 12 terörist kıyafeti, örgütsel doküman ile bazı yaşam ve gıda malzemeleri ele geçirildi.



Ele geçirilen mühimmat ve malzemelerden delil niteliği taşıyanlar muhafaza altına alındı, diğer malzemeler ise Cumhuriyet savcısının talimatıyla olay yerinde imha edildi.



Sığınak ve barınaklar da kullanılamaz hale getirildi.

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