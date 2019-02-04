Başkan Erdoğan'ın duyurduğu nişasta bazlı şeker kotası kararı yürürlüğe girdi

Nükleer Düzenleme Kurulu ile Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesine ilişkin atama kararları Resmi Gazete'de yayımlandı.

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla yayımlanan kararlara göre, Nükleer Düzenleme Kurulu Başkanlığına Zafer Demircan, İkinci Başkanlığına Necati Yamaç, üyeliklerine ise İsmail Hakkı Arıkan, Afşın Burak Bostancı ve Mehmet Fatih Alptekin atandı.

Resmi Gazete'de yer alan bir başka atama kararında ise Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi Denetleme Kurulu Üyeliğine Yükseköğretim Yürütme Kurulu Üyesi Prof. Dr. Metin Topcuoğlu getirildi.

Öte yandan nişasta bazlı şeker kotasını yüzde 2,5'e indiren karar da Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

BAŞKAN ERDOĞAN, NİŞASTA BAZLI ŞEKER KOTASIYLA İLGİLİ AÇIKLAMA YAPMIŞTI

29 Ocak'ta AK Parti Genel Merkezi'nde düzenlenen Genişletilmiş İl Seçim İşleri Başkanları Toplantısı'nda nişasta bazlı şeker kotasına da değinen Erdoğan, "Nişasta Bazlı Şeker kotalarıyla ilgili bir müjdeyi açıklamak istiyorum. NBŞ kotaları yüzde 10 olarak belirlenmişti. Biz bu kotasını geçtiğimiz yıl yüzde 5'e düşürmüştük. Şimdi bir adım daha atıyoruz ve yüzde 2,5'a çekiyoruz." demişti.