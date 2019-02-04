2018-2019 eğitim ve öğretim dönemi yarıyıl tatilinin sona ermesiyle birlikte sabah saatlerinde trafik yoğunluğu arttı. Oluşan trafik yoğunluğu drone ile havadan görüntülendi. Sabah erken saatlerinde yola çıkan okul taşıtlarıyla birlikte trafik 15 Temmuz Şehitler Köprüsü Avrupa yönünde durma noktasına geldi.2018-2019 eğitim ve öğretim yılının ikinci dönemi için ilk ders zili bugün çaldı. Yarıyıl tatilinin sona ermesiyle öğrenciler öğrenim gördükleri okullarının yolunu tuttu. Okul servislerinin yola çıkmasıyla birlikte İstanbul 'da sabah saatlerinde trafik yoğunluğu arttı. Öte yandan bazı öğrenciler metro ve metrobüs gibi toplu taşıma araçlarına akın etti. Oluşan trafik yoğunluğu havadan drone ile görüntülendi.

İLK GÜN SERVİSLERE SIKI DENETİM

Eğitim öğretim yılının ikinci döneminde polis ekipleri servislere yönelik denetim gerçekleştirdi. Araçlar incelenirken şoförlere de alkol kontrolü de yapıldı. Servislerin yollara çıkmasıyla birlikte İstanbul'un birçok noktasında trafik yoğunluğu yaşandı.





2018-2019 eğitim öğretimin 2. döneminin ilk gününde Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, İstanbul'da çeşitli noktalarda okul servislerine yönelik denetim gerçekleştirdi.



Caddebostan Bağdat Caddesi üzerinde denetim gerçekleştiren trafik ekipleri, servis şoförlerinin sürücü, taşıma belgelerini kontrol edip uyarılarda bulundu.

Öğrencilere yeni eğitim dönemi için başarı dileğinde bulunan trafik ekipleri, çocuklara emniyet kemerini mutlaka takmaları gerektiğini hatırlattı. Bazı servis şoförleri uygulamadan duydukları memnuniyeti dile getirerek emniyet ekiplerine denetimlerin sürekli hale getirilmesini istedi.

Polis ekipleri şoförlere alkol kontrolü de yaptı.