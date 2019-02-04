Ankara'da Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik soruşturma kapsamında 10'u görevde, 36 Deniz Kuvvetleri Komutanlığı personeli hakkında gözaltı kararı çıkarıldı.
Başsavcılık kaynaklarından edinilen bilgiye göre, FETÖ'nün mahrem imamlarıyla ankesörlü telefonlar üzerinden iletişim kurdukları öne sürülen biri binbaşı 36 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.
Savcılığın talimatıyla harekete geçen Ankara Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılıkla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 10'u halen görevde bulunan şüphelilerden 23'ünü yakaladı.
Gözaltına alınan şüphelilerin ifade işlemleri için emniyete getirileceği, diğerlerinin yakalanması için çalışmaların sürdüğü öğrenildi.
Öte yandan Kırıkkale merkezli 9 ilde FETÖ/PDY'nin Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) içindeki oluşumuna yönelik operasyonda, 20 asker hakkında gözaltı kararı verildi.
Kırıkkale Cumhuriyet Başsavcılığınca Fethullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY), TSK içindeki yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında Kırıkkale merkezli; Ankara, Balıkesir, Düzce, Mersin, Konya, İstanbul, İzmir, Tunceli ve Tekirdağ'da tespit edilen örgüte bağlı 20 askerin daha kimliği belirlendi.
Haklarında gözaltı kararı verilen şüphelilerin yakalanması için İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince çalışma başlatıldı.
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