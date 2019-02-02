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  • 02.02.2019 19:16
  • Son Güncelleme: 02.02.2019 19:17

... 'da Türk kafesine

... ’nın Anvers kentinde bulunan bir Türk kafesine silahlı düzenlendi. İlk bilgilere göre; saldırı sonucu 3 kişi yaralandı.

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